Зачинщиками беспорядков в Иране оказались террористы

Губернатор иранской провинции Керманшах Хушанг Базванд назвал членов террористических группировок зачинщиками и наиболее активными участников волнений, прошедших в последние дни в стране. Удалось выявить, сказал губернатор, что беспорядки в 1080 городах и поселках Ирана организовали и возглавили сторонники "Исламского государства" (запрещена в РФ) и "Моджахедин-э Халк" (запрещена в Иране).

В демонстрациях, погромах и поджогах участвовали 87 тысяч человек. Около 1 тысячи иранцев были арестованы. За нападения на полицейских, уничтожение лавок, отделений банков, попытки атаковать нефтехранилища и военные объекты виновных ждет "суд по закону", отметил губернатор.

От действий протестующих наиболее пострадали провинции Тегеран, Хузестан, Фарс и Керман, пишет ТАСС.

В свою очередь, руководство Корпуса Стражей Исламской революции обвинило в разжигании и спонсировании погромщиков США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ. Иран признал гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября повысили цены на бензин на 50 процентов. До 60 литров месяц на человека можно купить за 0,13 доллара США за литр, свыше — за 0,26 доллара.