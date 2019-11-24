Генштаб Украины поведал о российском кошмаре для Европы и Африки

Только международная солидарность позволит вернуть Крым Украине, при этом Запад должен понимать, что полуостров был захвачен Россией, заявил начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак.

По его словам, Крым нужен России не как место отдыха. Военная база на полуострове позволит Москве "кошмарить" всю Европу и северную Африку и господствовать в Средиземном море. Разумеется, Турция будет сопротивляться, как бы Москва не хотела сблизиться с Анкарой.

Хомчак подчеркнул, что Россия уже рассматривает весь Черноморский бассейн как свои внутренние воды. И в этом регионе разные страны еще долго будут пытаться реализовать свои интересы.

Кроме того, офицер надеется, что сотрудничество со странами НАТО значительно ускорит формирование современных ВМС Украины. На самостоятельное формирование уйдут годы, однако недавний визит Североатлантического альянса в Одессу позволяет рассчитывать на поддержку других стран, передает "Укринформ".

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав страны. Они намереваются удерживать его в фокусе международной повестки.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. По мнению Киева, это оккупация. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма проходил согласно нормам международного права.