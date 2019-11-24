Репилов взял серебро на этапе Кубка мира по санному спорту

Россиянин Роман Репилов завоевал серебряную медаль в заезде одиночек на первом в сезоне этапе Кубка мира по санному спорту, который в эти дни проходит в австрийском Инсбруке. По итогам двух попыток он показал время 1 минута 41,162 секунды​​​.

Победу в соревнованиях одержал австриец Йонас Мюллер (1 минута 41,015 секунды). В тройке лучших также оказался итальянец Доминик Фишналлер (1.41,207).

Еще один представитель России Семен Павличенко занял седьмое место.