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Ситуация на Украине 7 минут назад

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24 ноября 201919:37 Дмитрий Киселёв

"Учитель" Зеленского, история с унитазами и "шутки" Данилюка

"Учитель" Зеленского, история с унитазами и "шутки" Данилюка

20 ноября президент Путин принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" — одного из самых авторитетных в стране. Понятно, что на панельной дискуссии неизбежно возникает и вопрос об Украине. На сей раз Путина спросили о его отношениях с Зеленским и перспективах разрешения проблемы с Донбассом.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним не знакомы. Ну, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, наверное, можно это сделать. Но я, правда, не знаю, как мы должны оценивать вот такие заявления. Для меня не понятно. Я думаю, что и для вас не понятно. Если это не понятно для самого президента Зеленского, какой может быть, новый закон? Каким он должен быть, он пока не знает. Хочу обратить ваше внимание на то, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР, работать не будут. Они заведут ситуацию только в тупик", — подчеркнул глава российского государства.

Ранее Кремль подтвердил проведение в Париже 9 декабря четырехстороннего саммита с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины — так называемого "нормандского формата". Тема — исполнение Минских соглашений. Условия для такой встречи вроде бы созрели: подписана Киевом и Донбассом так называемая формула Штайнмайера, механизм получения Донбассом "особого статуса" в Конституции Украины после проведения в республиках выборов, разведены силы в ключевых точках на линии разграничения и предварительно согласуется письменный документ, что будет принят на саммите.

То есть вроде все движется. Но опасения Путина все же оправданы. Ведь Зеленский, судя по всему, сошел с рельсов комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями. Ключевой элемент в них — прямые контакты между Киевом, Донецком и Луганском. Зеленского от этого буквально воротит, потому что если такие контакты начнутся, то они тут же докажут всему миру и самой киевской власти, что конфликт носит именно внутриукраинский характер и валить все на "российскую агрессию" уже будет нельзя. Другой поворот.

До саммита в Париже осталась совсем немного. Большая надежда у Путина на западных коллег — Меркель и Макрона — в том, что и они помогут Зеленского на рельсах Минских договоренностей удержать. Прежде всего на хозяина саммита Макрона, ведь для него отношения с Россией, как он не раз заявлял, — это условие выживания и Франции, и самой Европы. А украинская проблема для него как кость в горле.

Кость эту затолкали в свое время американцы. Президент Обама сам в этом и признавался. Он так и сказал: "США были главным брокером смены власти в Киеве". "Смена власти" — это националистический госпереворот 2014 года, который не признал тогда Донбасс и получил в ответ военное наступление Киева, обернувшееся гражданской войной.

После Порошенко, решив избежать ответственности, свои военные провалы свалил на якобы "российскую агрессию." Сейчас вот всей Европой — с Запада и с Востока — будем вновь убеждать Киев — теперь уже Зеленского — говорить напрямую со своими же гражданами. Собственно, вот суть "нормандского формата", где Путин с Зеленским лично встретится впервые. И Путин готовится. Уже переговорил по телефону с президентом Франции Макроном. Главная тема — Украина. Сверили позиции. Судя по сообщениям, они принципиально совпадают.

Что бы там ни говорили, а и украинские военные катера, которые пришли к нам с оружием как нарушители границы у Керчи, Россия в плане подготовки к саммиту в "нормандском формате" вернула. Можно утверждать, что ничего общего с подготовкой встречи в Париже нет, а все же считывается этот жест со стороны России именно как шаг доброй воли в канун первой личной встречи Путина с Зеленским.

Но такое впечатление, что в Киеве шагов навстречу со стороны Москвы почему-то боятся. Во всяком случае передачу катеров решили дурацким образом обесценить, заявив, что получили их со свинченными унитазами. Поначалу все прямо ахнули от этого, мол, Россия позарилась на украинские военные унитазы, и новость взлетела в топ "Яндекса". Когда все вдоволь насмеялись, пришло видео от ФСБ о передаче под роспись украинским военным их катеров в комплекте с унитазами, мол, распишитесь в получении. Если эти унитазы по возвращении в Очаков исчезли, то могу себе представить, как ради информационного вброса украинские военные моряки, исполняя чей-то приказ, свинчивали в открытом море унитазы и топили их соленой пучине. Ну, в общем, посмеялись еще раз. Последними.

Вообще даже вся эта вроде бы и мелкая история с якобы пропавшими унитазами говорит лишь о том, сколь унизительно зависим Киев от американцев в ущерб собственным интересам. Мало того что Зеленский подобострастно десять раз в телефонных разговорах называет Трампа "учителем", так и с Россией Киев поддерживает огонь конфликта тоже лишь в угоду США.

В ориентации на Америку дело доходит до смешного. Американскому подполковнику, которого отец в трехлетнем возрасте вывез с Украины в США, делается предложение стать министром обороны Украины. Причем трижды. Об этом, выступая в американском Конгрессе на слушаниях об импичменте Трампа, рассказал сам подполковник Александр Виндман. Потом он уточнил, что весной этого года предложение стать министром обороны Украины ему поступило от Александра Данилюка, в то время — секретаря украинского Совбеза.

Теперь Данилюк говорит, что тогда он пошутил. Но пошутил три раза? То есть, простите, это была шутка, повторенная трижды? Тогда уж точно не смешно. Тем более что американский подполковник Александр Виндман вспоминал об этом под присягой не как о шутке, а как о конкретном предложении, хотя и "комичном". Отказываться, впрочем, пришлось безо всяких шуток.

А сама по себе ситуация комична хотя бы в тем, что украинская земля в прошлом, когда генетика народа велась не от Бандеры, была способна рождать воистину больших военачальников. Одних маршалов Советского Союза с Украины вышло около десятка: Клим Ворошилов, Семен Тимошенко, Родион Малиновский, Андрей Еременко, Кирилл Москаленко, Павел Батицкий, Петр Кошевой... Это все — крупные военачальники, герои, проявившие себя в битве с фашизмом. А теперь в Киеве докатились до того, чтобы американскому подполковнику предлагать пост министра обороны Украины. И это, к сожалению, не шутка. Это уход от ответственности, надежда на то, что американцы сделают Украину счастливой. Не сделают. И никого еще не сделали. А вот страданий американский проект "Украина" принес уже много. И расхлебывать придется все это другим и не быстро.

Текст: "Вести недели"

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