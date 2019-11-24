Украина посылает Донбассу неутешительные сигналы

На трех участках линии соприкосновения завершено разминирование. Мирный процесс идет. Донецкая республика упорно продолжает выполнять план-график. Уничтожены и огневые точки — траншеи на прежних передовых позициях.

Словно в чужой дом, президент Зеленский приехал к станице Луганская. Здесь киевские власти под дипломатическим давлением вроде бы восстановили разрушенный украинской армией мост. Но в три раза уже, чем был. Этот переход линии противостояния для многих — единственный. Но проехать его невозможно. Только пешком. Чтобы с родными повидаться.

Как нужно восстанавливать мосты, в Луганске хорошо знают. Путепровод в сентябре подорвали украинские диверсанты. Заложили взрывные устройства у опор моста. Двух месяцев не прошло — и полноценное автомобильное движение открыто.

Сигналы, которые Украина посылает Донбассу, не вселяют в людей оптимизм. Так что очереди выстраиваются в миграционную службу за российскими паспортами. Около 50 тысяч человек в Донецкой республике уже получили российское гражданство. "Россия — это будущее. Нам – туда", — говорят местные жители.

На трех участках вдоль линии разграничения украинские войска отошли на согласованные позиции. Но в других местах по-прежнему опасно. Вслед на снарядами по поселкам ударили морозы.

Поселок Спартак пять лет — на переднем крае. Большая часть квартир в домах пустует, люди после обстрелов уехали. Тот, кто остался, живет совсем новой жизнью. Вот газовая труба. Ее не используют. Установили печи, построили поленницу. Собирают даже ветки. Топят углем и дровами.

Из двух тысяч жителей этого поселка здесь остались не больше 60 человек. За газ не платят — его нет. Уголь привозит Красный Крест. Здесь же, в зоне обстрела, ведут хозяйство. Так и выживают.

"У нас нет перемирия, все время стреляют. У нас не было случая, чтобы была тишина", — рассказывают местные жители.

"Обстрел артиллерии в районе Спартака — это один из моментов, чтобы переговорный процесс, который должен быть в "нормандском формате", сорвать", — заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.

Районы, удаленные от линии фронта, восстанавливаются. В Луганске на капитальный ремонт поставили 80 многоквартирных домов. Здесь есть и свет, и теплая вода, и газ. И недорого.

Луганский пенсионер показывает запасы на зиму. Без них — никуда. Зовет в гости на чай. Посидели, поговорили. О чем люди думают? О Донбассе, об Украине?

"Они нас бомбили, значит, мы им не нужны. Мы им — враги. Если был бы мы им нужны были, они бы пенсии людям платили", — уверен пенсионер.

С каждым днем в Донбассе холодает. Погода словно подчеркивает: и в отношениях с Украиной сейчас ближе к зиме. Но не хуже жаркой печи людей согревает надежда на мир и помощь тех, кто любит искренне.