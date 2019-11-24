Live

Тема:

Ситуация на Украине 27 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 ноября 201922:22 Николай Долгачев

Украина посылает Донбассу неутешительные сигналы

Украина посылает Донбассу неутешительные сигналы

На трех участках линии соприкосновения завершено разминирование. Мирный процесс идет. Донецкая республика упорно продолжает выполнять план-график. Уничтожены и огневые точки — траншеи на прежних передовых позициях.

Словно в чужой дом, президент Зеленский приехал к станице Луганская. Здесь киевские власти под дипломатическим давлением вроде бы восстановили разрушенный украинской армией мост. Но в три раза уже, чем был. Этот переход линии противостояния для многих — единственный. Но проехать его невозможно. Только пешком. Чтобы с родными повидаться.

Как нужно восстанавливать мосты, в Луганске хорошо знают. Путепровод в сентябре подорвали украинские диверсанты. Заложили взрывные устройства у опор моста. Двух месяцев не прошло — и полноценное автомобильное движение открыто.

Сигналы, которые Украина посылает Донбассу, не вселяют в людей оптимизм. Так что очереди выстраиваются в миграционную службу за российскими паспортами. Около 50 тысяч человек в Донецкой республике уже получили российское гражданство. "Россия — это будущее. Нам – туда", — говорят местные жители.

На трех участках вдоль линии разграничения украинские войска отошли на согласованные позиции. Но в других местах по-прежнему опасно. Вслед на снарядами по поселкам ударили морозы.

Поселок Спартак пять лет — на переднем крае. Большая часть квартир в домах пустует, люди после обстрелов уехали. Тот, кто остался, живет совсем новой жизнью. Вот газовая труба. Ее не используют. Установили печи, построили поленницу. Собирают даже ветки. Топят углем и дровами.

Из двух тысяч жителей этого поселка здесь остались не больше 60 человек. За газ не платят — его нет. Уголь привозит Красный Крест. Здесь же, в зоне обстрела, ведут хозяйство. Так и выживают.

"У нас нет перемирия, все время стреляют. У нас не было случая, чтобы была тишина", — рассказывают местные жители.

"Обстрел артиллерии в районе Спартака — это один из моментов, чтобы переговорный процесс, который должен быть в "нормандском формате", сорвать", — заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.

Районы, удаленные от линии фронта, восстанавливаются. В Луганске на капитальный ремонт поставили 80 многоквартирных домов. Здесь есть и свет, и теплая вода, и газ. И недорого.

Луганский пенсионер показывает запасы на зиму. Без них — никуда. Зовет в гости на чай. Посидели, поговорили. О чем люди думают? О Донбассе, об Украине?

"Они нас бомбили, значит, мы им не нужны. Мы им — враги. Если был бы мы им нужны были, они бы пенсии людям платили", — уверен пенсионер.

С каждым днем в Донбассе холодает. Погода словно подчеркивает: и в отношениях с Украиной сейчас ближе к зиме. Но не хуже жаркой печи людей согревает надежда на мир и помощь тех, кто любит искренне.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

22:21

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

19:47

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

19:01

Кулеба с сыновьями попал в ДТП. Двое в реанимации

18:29

Джонсон опроверг материал The Sunday Times об армии

17:03

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

16:11

В Иране сорван заговор

14:12

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

17 минут назад
Корреспондент "Вестей недели" попытался спасти полицейского от разъяренной толпы

Корреспондент "Вестей недели" попытался спасти полицейского от разъяренной толпы

2 часа назад
Джонсон наврал королеве, а ее любимый сын – всем

Джонсон наврал королеве, а ее любимый сын – всем

41 минута назад

Трансляции

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Байден устроил плохую имитацию "Крестного отца"

Байден устроил плохую имитацию "Крестного отца"

31 минута назад
МЦД: два диаметра запущены, будут еще три

МЦД: два диаметра запущены, будут еще три

2 часа назад
Президент вручил награды выдающимся россиянам

Президент вручил награды выдающимся россиянам

1 час назад
Единороссы обновили Генсовет и ЦИК

Единороссы обновили Генсовет и ЦИК

1 час назад
В дома жителей Курска вернулось тепло

В дома жителей Курска вернулось тепло

1 час назад
"Учитель" Зеленского, история с унитазами и "шутки" Данилюка

"Учитель" Зеленского, история с унитазами и "шутки" Данилюка

3 часа назад
В Иране сорван заговор

В Иране сорван заговор

6 часов назад
Блумберг попробует помешать Трампу

Блумберг попробует помешать Трампу

3 часа назад
Аньес подписала закон о выборах в Боливии

Аньес подписала закон о выборах в Боливии

2 часа назад
Джонсон опроверг материал The Sunday Times об армии

Джонсон опроверг материал The Sunday Times об армии

4 часа назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

23.11.2019 11:31
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Уничтожение всего китайского: гонконгцам показали кино о Майдане

Уничтожение всего китайского: гонконгцам показали кино о Майдане

1 час назад
Гол Влашича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов"

Гол Влашича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов"

1 час назад
Лавров: Трояновский умел находить выходы из любых ситуаций

Лавров: Трояновский умел находить выходы из любых ситуаций

2 часа назад
На "Детском Евровидении" победила девочка из Польши

На "Детском Евровидении" победила девочка из Польши

2 часа назад
Киселёв раскритиковал посредственное кино с лесбиянками и квирами

Киселёв раскритиковал посредственное кино с лесбиянками и квирами

2 часа назад
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

2 часа назад
Пиар, НЛП, интим с несовершеннолетними: похождения Тони Роббинса

Пиар, НЛП, интим с несовершеннолетними: похождения Тони Роббинса

2 часа назад
Украинский политик напомнил власти об убитых жителях Крыма и Донбасса

Украинский политик напомнил власти об убитых жителях Крыма и Донбасса

2 часа назад
Мишустин ответил на вопрос о слежке за россиянами через покупки

Мишустин ответил на вопрос о слежке за россиянами через покупки

3 часа назад
Кубок мира. Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке

Кубок мира. Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке

3 часа назад
"Трактор" одержал первую победу под руководством Юрзинова

"Трактор" одержал первую победу под руководством Юрзинова

3 часа назад
Кейптаун встретил "Маршала Устинова" торжественным салютом

Кейптаун встретил "Маршала Устинова" торжественным салютом

3 часа назад
Конькобежка Лаленкова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Польше

Конькобежка Лаленкова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Польше

3 часа назад
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

3 часа назад
ЧП в Ростове-на-Дону: у скончавшегося пилота "Аэрофлота" остались двое детей

ЧП в Ростове-на-Дону: у скончавшегося пилота "Аэрофлота" остались двое детей

4 часа назад
Погибшая семилетняя девочка провалилась под лед на глазах у подруги

Погибшая семилетняя девочка провалилась под лед на глазах у подруги

4 часа назад
Запуск Ariane 5 отложен на неопределенный срок

Запуск Ariane 5 отложен на неопределенный срок

4 часа назад
Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

5 часов назад
Модный бренд оскандалился "нарядом узника концлагерей"

Модный бренд оскандалился "нарядом узника концлагерей"

5 часов назад
На журналиста ВГТРК напали с двух сторон

На журналиста ВГТРК напали с двух сторон

7 часов назад
Российская четверка стала первой на этапе Кубка Европы по бобслею

Российская четверка стала первой на этапе Кубка Европы по бобслею

7 часов назад
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

8 часов назад
У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

8 часов назад
В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

9 часов назад
Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

9 часов назад
Дрожание рук теперь лечат ультразвуком

Дрожание рук теперь лечат ультразвуком

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 23 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 23 ноября 2019 года

11 часов назад
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

23.11.2019 09:02
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

22.11.2019 14:12
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

22.11.2019 12:27
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку