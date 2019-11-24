Легойда отреагировал на ситуацию во МХАТе

Член Общественной палаты РФ Владимир Легойда заявил, что нынешнему художественному руководителю МХАТа имени Горького Эдуарду Боякову удалось сделать многое за небольшой срок. Легойда также выразил надежду на то, что непростая ситуация в театре в ближайшее время разрешится.

Представитель Общественной палаты отметил, что давно знает Боякова, относится к нему с глубоким уважением и приветствовал его приход во МХАТ. По словам Легойды, нынешнему худруку удалось сделать немало "как в репертуаре, так и в превращении МХАТ в открытое культурное пространство, с интереснейшими лекциями, встречами, дискуссиями".

Он добавил, что Бояков с большим уважением и почтением относится к бывшему худруку МХАТ, президенту театра Татьяне Дорониной, пишет РИА Новости.

Татьяна Доронина 21 ноября попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Беседа состоялась во время церемонии вручения государственных наград в Кремле деятелям культуры, медицины и спорта. Доронина в этот день получила орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Артистку сопровождал актер Андрей Чубченко, который и рассказал, что Доронину "особенно волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок", а без этих надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч рублей. Артистка попросила президента вернуть актерам роли и надбавки и рассказала, что ранее Путину были отправлены пять писем по этому поводу.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, в свою очередь, пообещал, что его ведомство уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ имени Горького, и предостерег от принятия опрометчивых решений.