Корреспондент "Вестей недели" попытался спасти полицейского от разъяренной толпы

Боливия все сильнее погружается в хаос. После скоропостижной отставки президента Эво Моралеса события стали развиваться по наихудшему сценарию. Да, либеральная оппозиция, наконец, получила власть в свои руки и вовсю готовится к новым выборам, но теперь на улицы вышли сторонники улетевшего в Мексику экс-президента, в большинстве своем индейцы, представляющие бедные слои населения. При Моралесе многие смогли выбраться из нищеты, сейчас же индейское население Боливии всерьез опасается что времена бесправия, унижений и голода вернутся. Полиция тем временем без удержу применяет силу. Много убитых.

Газовые гранаты — в толпу. Вперед идет бронетехника. Но наступление полиции на демонстрантов быстро переходит в контрнаступление. Полиция начала использовать газ. Демонстранты в ответ бросают камни и идут на прорыв.

Всю неделю новые власти Боливии стараются отвоевать контроль над городом Сакаба в департаменте Кочабамба. Он полностью захвачен сторонниками Моралеса.

Местный житель снимал происходящее на телефон с крыши, когда в него попадает пуля Погиб на месте. Митингующие оттаскивают в Сакабу раненых и убитых.

Вот это то самое место, где проходили основные столкновения демонстрантов с полицией. Тут все выжжено. Демонстранты отсюда уходить не собираются, хотя полиция может быть в 100-150 метрах отсюда.

Столбы и стены — в сколах от пуль. На месте боев — гильзы. На одном из контейнеров — дырки уже от крупнокалиберного оружия.

Сакаба не единственный бастион повстанцев. Еще один город, захваченный сторонниками Эво Моралеса. На сей раз — в пригороде Ла-Паса. Город — стратегический. Его завод снабжает газом всю столицу Боливии. Несколько дней этот завод удерживали демонстранты. Властям буквально с боем пришлось брать контроль над этим стратегическим объектом. С тех пор ситуация тут максимально накалена.

Вот гильзы, которые нашли демонстранты на месте боев в пригороде Ла-Паса. Здесь самые разные патроны: 5,56 миллиметра, 9, 7,62. Используют и дробь. Внутри снарядов — плотные пластиковые шарики.

Похоронные процессии переходят в демонстрации. На мосту — чучело с именем временного президента Боливии Джанин Аньес. Местные производители коки — они на стороне Моралеса — выставили ей ультиматум с требованием уйти.

Люди озлоблены до предела. Во время стычек в Сакабе демонстранты берут полицейского в заложники. Понимая, что разъяренная толпа готова на крайности, пытаемся пробраться к стражу порядка. У него уже разбито лицо. Толпа нападает. Пытаемся вытащить человека. Его зовут Пабло. Демонстранты не дают пройти. Удары — с разных сторон.

Этого полицейского хотят линчевать. Понятно, что толпа в бешенстве, потому что полицейские расстреливали их из оружия. Мы понимаем, что единственный способ отложить страшное — брать у полицейского интервью. В это время его хотя бы не будут бить, у него появится шанс высказаться, а у толпы — успокоиться.

"Я был в отпуске и шел в отделение полиции отметиться. Если я не выйду на работу, я уже старый человек, как я буду жить? Вам, молодым, легко найти новую работу. А мне уже 62 года", — говорит полицейский Пабло.

Пока идет интервью, ищем пути отхода и снова стараемся вывести Пабло. Но его тут же хватают вновь. Нас оттесняют. Мы пытаемся его спасти. Но, похоже, это просто невозможно. Здесь даже нет начальника, некому объяснить, что его надо отпустить. А бороться с толпой невозможно. На самом деле это самое страшное в работе журналиста — видеть беду, но не иметь возможность помочь. Этого человека ждет беда.

Тем временем Сакабу снова начинают штурмовать, в том числе с воздуха. Мы с трудом перебираемся через — без преувеличения — линию фронта. Отсюда до демонстрантов уже несколько метров. Военные подогнали к своим позициям броневик и готовятся к штурму.

Эта битва — до глубокой ночи. На помощь полиции пришли и гражданские — сторонники новой власти. Демонстранты по всей стране тем временем идут в контрнаступление. Неофициальная столица Боливии Ла-Пас — в осаде. Сторонники Моралеса не пропускают сюда грузы. Полки магазинов опустели. Очереди за едой — по 5-6 часов. Вот женщина показывает свой номер — 1634. И она здесь далеко не последняя. Крестик на руке — отметка о том, что человек получил свою курицу. Выдают строго одну тушку на одного человека.

Очередь на заправку начинается за 5-6 километров отсюда. Водители проводят в ней по несколько часов — без гарантии получить бензин.

В период редкого затишья при штурме Сакабы фотографируем того самого полицейского Пабло, чтобы показать его коллегам. Может, спасут. Позже становится известно, что полицейского освободили.