Хоккеисты "Адмирала" нанесли "Сибири" седьмое поражение подряд

В Новосибирске встречей между местной "Сибирью" и владивостокским "Адмиралом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Моряки" взяли верх над хозяевами льда со счетом 2:1, продлив серию поражений соперника до семи матчей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (38-я минута) и Юнг Маркус (40-я). За "Сибирь" отличился Александр Шаронов (36-я).

"Адмирал" с 36 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирская команда осталась девятой на Востоке, набрав 32 балла.