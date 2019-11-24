"Спартак" не смог взять реванш у "Урала"

Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским "Спартаком" продолжилась программа 17-го тура чемпионата России по футболу. Команды за 90 минут встречи так и не смогли поразить ворота друг друга. Итоговый счет – 0:0.

В первом круге соперники встречались в Москве. Тогда команда Дмитрия Парфенова обыграла в гостях красно-белых со счетом 2:1. Спартаковцы взять реванш в Екатеринбурге не смогли.

"Спартак" с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" поднялся на восьмую строчку, набрав 20 баллов.