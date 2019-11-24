Умер актер Давид Бабаев

Народный артист Украины Давид Бабаев умер в возрасте 76 лет. О смерти коллеги сообщил актер Вячеслав Василюк на свой странице в социальной сети Facebook​​​.

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. С 1972 года и до последних дней жизни служил в театре имени Леси Украинки.

Кавалер ордена «За заслуги» II степени, член, корреспондент Национальной академии искусств Украины.

Российским зрителям известен по фильмам "Сердца трех", "Иллюзия страха", сериалам "День рождения Буржуя", "Роксолана".