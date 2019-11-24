Судья Оливер назначен на матч Лиги чемпионов "Локомотив" – "Байер"

Бригада арбитров из Англии, возглавляемая Майклом Оливером, рассудит встречу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между московским "Локомотивом" и леверкузенским "Байером". О назначении судей сообщил официальный сайт УЕФА.

Вместе с Оливером в Москву прилетят лайнсмены Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром назначен Дэвид Кут. Системой видеопомощи арбитрам (VAR) займутся Крис Кавана и Ли Беттс.

Встреча группы D между "Локомотивом" и "Байером" состоится в столице России 26 ноября. Она начнется в 20:55 по московскому времени.