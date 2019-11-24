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24 ноября 201922:44 Антон Лядов

Архангельский аэропорт стал вторым в мире по пунктуальности

Архангельский аэропорт стал вторым в мире по пунктуальности

Хорошая новость пришла из Архангельска. Местный аэропорт занял вторую позицию в октябрьском рейтинге самых пунктуальных воздушных гаваней мира. После датского Карупа. Но в Дании климат в отличие от российского Севера другой.

Вот во что ледяной дождь превращает взлетно-посадочную полосу — сантиметровая толща льда. На улице — минус, поэтому вода замерзает мгновенно, все покрывается коркой. Водитель газует, колеса повернуты, а автобус все равно в сугроб тянет. Опускаешь стекло в машине, а там целая льдина.

Ледяной дождь, который обрушился на Архангельскую область, льет без остановки. Абсолютно все дороги и тротуары превратились в каток. Люди прячутся под навесами, чтобы скрыться от стихии.

В международном аэропорту Талаги имени Федора Абрамова- из-за ледяного дождя рейсы задержаны, но службы работают без остановки, чтобы отправлять самолеты с минимальным опозданием. То же самое и в другом аэродрому Архангельска — Васьково. Здесь базируются маленькие самолеты — это местные авиалинии.

Этот аэродром — так называемый хаб, который связывает между собой десятки населенных пунктов, куда часто невозможно добраться пор земле. Отсюда летают на маленьких Ан-2, даже на вертолетах Ми-8, иногда по 8-9 человек.

Здесь люди, которым нужно в села всего в 300 километрах отсюда, ждут самолета. По земле — никак — распутица: переправы через реки уже закрыты, а зимники еще не замерзли.

Спустя 7 часов самолеты в Москву, Петербург начали вылетать. Малая авиация отправляется только на следующий день. В одном таком самолете 19 посадочных мест. Внутри почти все из поморских сел. Хорошо знают, что такое переменчивая погода на Севере, поэтому раньше времени не радуются.

Пока шла посадка, в городе, куда мы должны лететь, поднялся ветер до 17 метров в секунду. Объявили задержку на 20 минут, и в общем непонятно, полетят ли самолеты вообще. Все как один по телефону просят своих там всеми силами сдерживать ветер. Но экипаж объявляет высадку. Люди руки не опускают: рейс не отменили, а перенесли.

На третий день погода все-таки нормализовалась — самолеты начали взлетать. Городок Мезень в Архангельской области — это чуть больше 3 тысяч жителей, в межсезонье, то есть весной и осенью. Когда еще нет зимних трасс, он фактически отрезан от цивилизации сразу несколькими реками, и добраться никак, кроме как на самолете, в это время невозможно.

Попытки ездить между поморскими селами по земле выглядят вот так. Архивные кадры: "буханка" балансирует, словно гимнастка на бревне.

"У нас люде же лихие, они думают, проскочу. Авиацию региональную надо развивать. Мы субсидируем эти маршруты, потому что те типы воздушных судов, которые мы используем, они на 19 кресел. Этот самолет не может быть прибыльным. Этот рейс не может быть рентабельным. Поэтому здесь без поддержки правительства далеко не уедешь", — сказал Ваге Петросян, гендиректор аэропорта Архангельск.

За счет доходов от международного аэропорта Архангельска Талаги сегодня удается финансировать аэродромы в самых далеких населенных пунктах. Деревни с населением по 500-600 человек. В деревне Сафоново, например, живут около ста человек, и сюда тоже летают самолеты, когда позволяет погода. Общая сеть связанных населенных пунктов — больше двух десятков.

Самый удобный маршрут в поморских селах на зимнюю рыбалку сейчас на снегоходе. Лед встал еще не везде, поэтому небольшие ручейки лучше всего преодолевать прямо на гусеницах . В перевозке — обязательно бур, пока ручной, потому что лед тонкий, и, конечно, сундук со снастями.

Николай Елуков ищет место для лунки на окуня. Механик по образованию, у него весь огород в самодельных приборах: где веревка к водосточному желобу привязана, где дождевая вода автоматически по бутылкам спускается в поливные трубы. Почти всю жизни он проработал в той самой далекой деревеньке Сафоново и регулярно летал.

"Без авиации на Севере вообще невозможно жить, потому что здесь и санавиация есть, можно какой-то груз экстренно закинуть, те же продукты и еще что-то, у нас ведь погода непредсказуемая", — говорит Николай.

Продуктами на период распутицы тут запасаются заранее. Выпечка в селе каждый день своя, даже торты своими руками делают.

Зимой здесь приземляются самолеты на лыжах, иногда летают вертолетами, особенно санитарная авиация. Больницы во многих маленьких городках есть, но специалистов хватает не везде. О том, что роль пилота в полярных условиях — одна из важнейших — в экстренных ситуациях взлетать приходится даже в метель — здесь хорошо знают. На здании аэропорта местной авиации висит мемориальная доска в память о полярном летчике, Герое Советского Союза Иване Черевичном.

В 30-е годы он занимался разведкой в Карском море и море Лаптевых и первым приземлился на лед в районе полюса недоступности — самая удаленная и труднодоступная точка от суши на тот момент, расположенная почти в центре Арктики. Сам аэродром в Архангельской области в 1942-м начался с деревянной полосы из решеток, наполненных гравием. В 1953-м здесь стоял истребительный полк.

Сегодня здесь — полноценный международный аэропорт с прямыми рейсами во Вьетнам, Таиланд, Дубай. В октябре архангельский аэропорт занял первое место по пунктуальности в России и второе после датского аэропорта Каруп в мире.

"Когда рейс прилетает из аэропорта отправления с задержкой, то, если формально подойти, можно сказать, что сами виноваты, задержка рейса и так далее. Но мы стараемся эти задержки здесь нивелировать и разворачиваем самолет раньше. В 2009 году аэропорт обслуживал один чартерный рейс, по-моему, это была Турция, и была угроза даже лишиться статуса международного аэропорта, так как рейсов было мало, содержать пограничный контроль, таможенный контроль было тяжело. Но мы собрались и уже в 2018 году перевезли 850 000 пассажиров", — отметил Ваге Петросян. Для сравнения: все население Архангельска — 350 тысяч человек.

Текст: "Вести недели"

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