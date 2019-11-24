В Карелии водитель сбежал с места ДТП, бросив выпавшего пассажира. Видео

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей на пересечении улицы Бумажников и Новокирпичной в Кондопоге в минувшую пятницу, 22 ноября.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением. Легковушку занесло – она протаранила придорожное ограждение, знак и повредила фонарь.

После этого из салона "шестерки" выпал человек. Виновник ДТП не стал подбирать спутника и скрылся в неизвестном направлении, оставив пассажира бродить в одиночестве по пустынному утреннему перекрестку.