Нойз проиграл "благороднейшему поэту" Шнуру, оба оштрафованы

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) оштрафован за поэтический баттл с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым на столичном стадионе "ЦСКА Арена". В Instagram рэпер опубликовал свое фото с двумя полицейскими и комментарием о том, что "за мат придется заплатить".

Музыканта Сергея Шнурова также оштрафовали за нецензурную брань во время баттла с Noize MC, передает РИА Новости. Он должен заплатить 500 рублей, хотя по законодательству мог получить штраф до 2500 рублей или до 15 суток административного ареста.

Noize MC и его команда в творческой дуэли за звание благороднейшего поэта уступили Сергею Шнурову и его музыкальному коллективу "Ленинград" со счетом 4:3, сообщает Life. Поединок проходил до четырех побед и был оформлен по всем правилам дуэльного кодекса.

Первоначально Noize MC вырвался вперед, создав катастрофический отрыв — 3:1. Однако ветеран сцены Сергей Шнуров со своей группой смог наверстать упущенное и в итоге одержать победу.