"Ак Барс" одолел "Салават Юлаев" в буллитной серии

В Уфе состоялось "зеленое дерби" между "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом". Команда Дмитрия Квартального на выезде добилась непростой победы по буллитам со счетом 4:3 и упрочила лидерство в турнирной таблице чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе гостей шайбы забросили Роман Рукавишников (10-я минута), Альберт Яруллин (15-я) и Владислав Кара (50-я). За хозяев льда отличились Захар Арзамасцев (29-я), Сакари Маннинен (53-я) и Никита Сошников (60-я). Победный буллит оказался на счету капитана "Ак Барса" Даниса Зарипова.

Казанская команда одержала уже шестую победу подряд. Она идет на первом месте в чемпионате КХЛ, набрав 49 очков после 30 игр. "Салават Юлаев" с 40 баллами идет третьим в Восточной конференции.

В другой встрече дня хабаровский "Амур" в гостях обыграл в овертайме "Барыс" из Нур-Султана со счетом 3:2.