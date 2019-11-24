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24 ноября 201917:28

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Старший механик танкера Delfi Константин Михайленко сообщил в воскресенье подробности гибели судна. По словам моряка, в пятницу на Delfi находились три члена экипажа, когда шторм сорвал танкер с якоря в Южном и отнес в сторону Одессы. Судно без груза село на мель, а затем начало тонуть. Экипаж не мог подать сигнал бедствия, так как на судне не было электричества.

"Судно было полностью обесточено. Еще аккумуляторы до часов пяти утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились", — пояснил Михайленко.

Шторм не позволил спасателям взять танкер на буксир, пишет РИА Новости. Моряки искали спасения на мостике судна, уходящего под воду.

"Когда лежали уже на борту, то часть мостика затапливало. Топливо перемешалось с водой. Без водолазов мы бы оттуда не выбрались. Огромное спасибо спасателям и врачам.", — заявил старший механик.

У капитана танкера Анатолия Слынько диагностировано "общее переохлаждение", у самого Михайленко — острый трахеобронхит. Оба моряка проходят лечение в больнице.

Танкер Delfi ходил под флагом Молдавии, но был лишен этого права больше года назад.

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