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24 ноября 201917:56 Дмитрий Горн

Прорывы труб: десятки тысяч россиян остались без тепла

Прорывы труб: десятки тысяч россиян остались без тепла

Новая авария в Курске оставила без тепла больше трех с половиной тысяч человек. Трубу снова прорвало на трассе, которую отремонтировали только накануне. Причем прорвало в тот момент, когда по трубе пошел кипяток.

Новосибирская и Курская области, Забайкалье и Алтайский край. Десятки тысяч жителей этих регионов провели ночь замерзая в своих квартирах. Коммуникации не выдержали отрицательных температур. В итоге вместо тепла в домах парит из-под земли на улице.

В Новосибирске из-за очередной, уже третьей на этой неделе крупной коммунальной аварии без отопления остались 120 многоэтажек. Специалисты работают круглосуточно, и утром 24 ноября частично ликвидировали порывы. Но до сих пор в зоне отключения остаются пять домов и детский сад. Восстановить подачу тепла здесь обещают в ближайшие часы.

"Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий: температура теплоносителя — 60 градусов", — заявила Сибирская генерирующая компании в своей официальной группе в сооцсети "Вконтакте".

Энергетики меняют участок трубы длиной 11 метров и диаметром 500 миллиметров. Работы планируют завершить к 20 часам 24 ноября. На участке трудятся три бригады и пять единиц техники.

Похожая ситуация и в Курске. Там во время заполнения уже отремонтированной теплосети водой вновь произошел порыв. Без горячей воды и отопления остались детские сады, школы, поликлиника и 18 многоквартирных домов. Пока коммунальщики меняют прохудившиеся трубы, больше трех с половиной тысяч человек повышают температуру в своих жилищах с помощью электрических и газовых обогревателей.

"Повреждение было выявлено в 7 часов утра. В настоящее время наши специалисты завершают демонтаж поврежденных участков и готовят сетевой канал укладки пластиковых труб. К повреждению привела внешняя коррозия — теплосети регулярно подтапливаются канализационными стоками. Как результат, 26 метров подающего и обратного трубопроводов пришли в негодность. Их наши ремонтные бригады заменят на новые трубы", — разъясняет пресс-секретарь филиала ПАО "Квадра" — "Курская генерация" Роман Дакалин.

Порывы фиксируют практически по всей стране. Не обходят стороной ЧП и юг России. В воскресенье утром коммунальная авария произошла в Краснодаре. В Ростове специалисты также устраняли последствия протечки теплотрассы.

Ярославская, Челябинская области. В городе Яровое Алтайского края и вовсе продолжает действовать режим ЧС. Там также проблемы с отоплением, но причина не в порывах на сетях, а в работе ТЭЦ. Работает один котел из трех. Уже несколько дней температура в квартирах и социальных объектах Ярового не превышает 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. Кстати, за некачественные услуги здесь обещают пересчитать суммы в квитанциях для жильцов. Последуют ли этому примеру поставляющие тепло компании в других регионах, пока не ясно.

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