Байден устроил плохую имитацию "Крестного отца"

В США завершилась первая фаза большого политического шоу — импичмент президента Трампа. Демократы подозревают главу государства в превышении должностных полномочий и стараются доказать, что Трамп добивался от президента Украины Зеленского расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в обмен на военную помощь.

Комитет по разведке Палаты Представителей Конгресса США заслушал 12 свидетелей. Отчет по итогам публичных слушаний будет передан юридическому комитету Палаты, А там уж решат, достаточно ли собрано сведений, чтобы предъявить официальные обвинения Трампу. Он уже обозвал демократов "посмешищем" и заявил, что готов к продолжению процесса импичмента.

А один из главных вопросов, чем вообще занимался на Украине сын кандидата в президенты США Джо Байдена, как-то ушел на второй план. Все слишком увлечены процессом уничтожения действующего президента США.

Слушания по импичменту постановщики от Демократической партии превратили в шоу. Без малого 14 миллионов просмотров. Когда все закончилось, телезритель из Вашингтона Дональд Трамп позвонил в эфир программы Fox&Friends.

"Не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, они внезапно стали так хорошо ко мне относиться", — сказал Трамп.

На связи со студией Трамп был почти 40 минут. Рассказал и про идущее расследование против агентов ФБР, которые следили за сотрудниками его штаба, и про украинскую коррупцию.

"Это коррупция невероятных масштабов. Почему мы должны давать сотни миллионов долларов странам с таким уровнем коррупции?" – возмущался Трамп.

Консенсусное мнение на этот счет противники Трампа доверили озвучить бывшей директрисе Департамента по Европе и России в Совете нацбезопасности США Фионе Хилл. Украина виновата, но она не виновата, потому что Украина – союзник, заявила Хилл. А все, кто думают иначе, — без пяти минут российские агенты.

"Некоторые, кажется, считают, что Россия и ее спецслужбы не вмешивались в дела нашей страны, а каким-то образом этим занималась Украина. Этот миф продвигается самими российскими спецслужбами. Правда заключается в том, что именно Россия систематически атаковала наши демократические институты в 2016 году", — считает Хилл.

Три года на этот примитивный финт удавалось ловить и простых избирателей, и конгрессменов. Но теперь трамповские однопартийцы республиканцы пошли в контратаку. Главы двух комитетов (финансового и по внутренней безопасности и правительственным вопросам) направили в Минфин США письмо. Требуют предоставить информацию об отмывании средств и мошенничестве в деловых сделках между украинской компанией Burisma и сыном Джо Байдена Хантером, то есть о том, от чего и отвлекал импичмент.

"Когда Джо Байден занимал должность вице-президента, его сын Хантер работал на компанию Burisma и получал не меньше 50 тысяч долларов в месяц, даже несмотря на то что на тот момент власти Украины и Великобритании уже вели расследование в отношении компании и деятельности ее владельца", — говорится в письме.

Время у Минфина, чтобы ответить Сенату, — до 5 декабря. Представитель ведомства пока что не готов комментировать дело Burisma, зато это делают в Киеве.

"Байден и партнеры получили свои 16,5 миллиона долларов за услуги в рамках работы Burisma Это вознаграждался сын вице-президента Джо Байдена за свои услуги, полученные преступным путем отмытыми деньгами. Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность, не консультации. Это деньги украинских граждан, они украденные. Они были получены преступным путем", — заявил депутат Рады Андрей Деркач.

Воруют не газ, воруют деньги — эту сто раз обкатанную на Украине схему прочувствовали на себе и жители села Павлюковка. Вышки Burisma маячат в полукилометре от околицы.

"Мы покупаем этот сжиженный газ в баллонах. Но он кончился, свет выключают, разогреть не на чем", — жалуются местные жители.

Хантер Байден в эту неприглядную реальность новой американской колонии предпочитал не погружаться. За пять лет работы в украинской сланцевой индустрии на саму Украину он заглядывал всего трижды. В апреле 2014-го его- сына, вице-президента США, (Байден старший курировал майданные власти), назначили директором юридического отдела Burisma с окладом в 150 тысяч долларов в месяц. За четыре недели до этого его отец впервые потребовал от Киева снизить энергетическую зависимость от России и продолжал требовать при каждом удобном случае.

Вот, например, 2015-й. Американо-украинский инвестфорум. Уже в Вашингтоне. "Россия хочет выжать Украину финансово. Она использует энергоносители как политическое оружие. Пытается экспортировать коррупцию и олигархию в качестве инструмента внешней политики. Это, как рак. Он распространяется в любой стране", — сказал Джо Байден.

С благоговением к словам Байдена прислушивался тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк, запомнившийся эпизодом с букетом, а также обещанием обустроить на границе с Россией ров. До выкапывания, правда, не дошло, а вот "пилить" украинский бюджет получалось.

Год спустя на эти схемы обратил внимание украинский генпрокурор Шокин. Вышел Шокин и на Байденов. Узнал, что бывший вице-президент США получил от Burisma 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность. Деньги перечислялись на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, откуда Хантер Байден уволился только в октябре этого года. От Шокина надежно прикрыл отец — вице-президент США просто уволил генпрокурора Украины.

Вряд ли эта выходка Байдена была единственной. На Украине он себя вел так, как американцы привыкли вести себя, например, в Латинской Америке, — по-хозяйски. Располагался во главе стола, а Порошенко присаживался сбоку.

Чтобы разобраться в нюансах этих отношений сенатор Линдси Грэм хочет поднять архивы. Требует от Помпео предоставить содержание разговоров с Порошенко. Для Байдена твит прозвучал как личное оскорбление.

"Ему будет очень сложно переизбраться. У Трампа теперь такая над ним власть, что даже украинцы упадут перед ним на колени, Линдси будет сожалеть об этом всю свою жизнь", — заявил Джо Байден.

"Звучит как плохая имитация "Крестного отца". Этот человек хочет, чтобы я исчез из эфиров, каждую неделю он хочет устроить кулачный бой с президентом, а когда речь заходит о деньгах его семьи, то он отвечает, что ничего не знает", — сказал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Впрочем, с каждым поступлением данных опросов избирателей делать это все труднее. Украинский сланцевый газ, на котором зарабатывал его сын, на кампанию Байдена-старшего начинает действовать как сыворотка правды.

Предвыборную атмосфера загазована. В штате Айова, где в феврале стартуют первые праймериз, победитель которых, как правило, берет партийную номинацию, Байден не то что не первый — он цепляется за место в "четверке", отставая от лидера, мэра из Индианы Бутиджича, уже на целых 10%.