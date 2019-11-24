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МЦД и МЦК 32 минуты назад

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24 ноября 201920:20

МЦД: два диаметра запущены, будут еще три

МЦД: два диаметра запущены, будут еще три

Автор: Дмитрий Киселёв

8 ноября стало известно, что Президент Путин одобрил новый масштабный инфраструктурный проект — строительство в Якутии моста через Лену — самую длинную реку России. Длина самого сооружения — более 3 километров и 11 километров подходов. Огромное событие для жителей региона, ведь мост ждали несколько десятилетий. Пока же проехать на другой берег Якутска на машине можно лишь зимой. По льду. В остальные месяцы — паром.

Предварительная смета проекта — 83 миллиарда рублей. По плану, мост будет введен в эксплуатацию в 2025 году и свяжет Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные трассы "Вилюй", "Колыма" и "Лена", а также региональные автодороги, Якутский речной порт и аэропорт Якутск.

Опыт успешной реализации крупных инфраструктурных проектов у России есть. Самый яркий проект — 19-километровый мост через Керченский пролив, соединивший Крым с материковой Россией. Или интересный опыт Москвы — МЦД — Московский центральный диаметр. Открытие первых двух веток состоялось 21 ноября. Как это было и каковы перспективы МЦД?

Автор: Ольга Армякова

Билет на электричку — подмосковная классика. И дальше — путь, который измеряется вовсе не километрами: часами, минутами, переходами и пересадками. Из Одинцово поедем в Москву. По новой геометрии. Диаметрами.

Утренний час-пик. А на платформе, кажется, совсем не многолюдно. Все потому, что спешат теперь не пассажиры поезда. Не то что раньше.

"Еще, конечно, не совсем привыкли к тому, что через каждые 5 минут идут поезда, что не надо бежать", — говорят пассажиры.

Но привыкать все же придется. Ведь это теперь новая философия пригородного сообщения. Диаметры экономят время.

Этой "птицы" полет — долгожданный. "Иволга" встала на рельсы, чтобы надежно соединить Москву и Подмосковье через самый центр большого города. Это, по сути, новая ветка наземного метро. Даже поезда отправляются так же часто — каждые пять минут.

Быстрая, яркая – "Иволга" — родом из Твери. Ее проектировали и создавали специально для диаметров. По ним уже разлетелись 39 новых поездов с мягкими креслами, кондиционерами, розетками. Здесь все последние новости — перед глазами — на цифровых мониторах. Ну, и куда уж без него теперь — Wi-Fi тоже есть.

Центральные диаметры — это даже больше, чем новая ветка. Крупнейший транспортный проект, что сплетает воедино метро и электрички. И вот первый маршрут. От Одинцово до Лобни — 52 километра. Через центр столицы. За 80 минут. И пересадки — сразу на несколько линий московской подземки или Центральное кольцо.

43 миллиона пассажиров в год — только предварительные подсчеты. И только одна — ярко-оранжевая – ветка, по которой прокатился и Владимир Путин.

"Хорошо, что то, что когда планировали, реализуем. Москва сделала хороший рывок, еще недавно коллапсы были, нельзя было ни проехать, ни пройти. Такие проекты в значительной степени делают жизнь людей более комфортной", — отметил Владимир Путин.

Обгоняя пробки, минуя светофоры, "Иволга" летит из Подольска в Нахабино, сокращая время в пути на 30%. Город становится ближе и для самих москвичей. Около половины станций второго диаметра — в районах, что раньше считались отдаленными. И это около 2 миллионов человек.

С облегчением вздохнет и всегда загруженное метро. Метро наземное часть пассажиров возьмет на себя. Бешеный ритм большого города ускорится почти в полтора раза.

"Люди будут меньше времени тратить в дороге, будут это время тратить для работы, для отдыха, для семьи", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но быстро – это вовсе не значит дорого. Скорее, наоборот. По карте "Тройка" можно прокатиться по диаметрам внутри Москвы. По цене метро — всего 38 рублей. И за пересадки платить не придется. Если вдруг решили махнуть в ближайшее Подмосковье, — 45 рублей. В них же входят и подземка, и МЦК. Ну, а если вдруг дальше, стоимость поездки начинается от 78 рублей.

Это называется гибкая тарифная система. Эксперты подсчитали: жители Подмосковья смогу сэкономить почти 80 тысяч рублей в год! Выгода очевидна.

Два диаметра — и Москва теперь неуловима. Но это только начало масштабного проекта, у которого, кстати, есть и зарубежные аналоги. Наземное метро в Берлине S-Bahn и, например, в Париже RER. Опыт мировой в Москве, конечно, изучали, чтобы взять лучшее и не допустить ошибок. Но наша столица всех превзошла — в таком темпе еще никто не строил.

"Строительство велось и сейчас заканчивается без остановок, без смещения графика движения электричек, поездов дальнего следования. Они ездили круглые сутки и продолжают ездить", — сказал Алексей Тищенко, гендиректор компании подрядчика.

А вот как раз одна из новых станций — платформа "Волоколамская". Ее строили с нуля, соединяя наземное метро с подземным. И таких пересадочных узлов совсем скоро будет больше. Появятся и совершенно новые электрички — беспилотные. Их уже вовсю тестируют.

"В перспективе эти технологии будут развиваться. Думаю, что у меня большое количество подвижного состава перейдет в режим автопилота, а человек будет наблюдать за тем, как работает автопилот", — подчеркнул Олег Белозеров, гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги".

И к тому моменту, то есть к 2025 году, диаметров уже будет пять. Почти 400 километров и 200 станций. Ждать осталось недолго, Москва ведь не сразу строилась.

Текст: "Вести недели"

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