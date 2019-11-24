КХЛ. "Автомобилист" взял верх над ЦСКА

Екатеринбургский "Автомобилист" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал на своем льду московский ЦСКА. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 2:1. Армейцы потерпели уже пятое поражение в последних шести встречах.

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Литовченко (29-я минута) и Дэн Секстон (50-я). Единственную шайбу у красно-синих записал на свой счет Кирилл Капризов (53-я).

ЦСКА, несмотря на неудачную игру в последнее время, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 43 балла. "Автомобилист" с 35 очками расположился на шестом месте на Востоке.