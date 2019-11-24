Запуск Ariane 5 отложен на неопределенный срок

Руководство космодрома Куру отложило запуск ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками на неопределенный срок. Первоначально, спутники должны были отправиться в космос в ночь на субботу, но возникшие в системе электропитания наземных объектов пускового комплекса проблемы не позволили этого сделать. Запуск был отменен за 20 минут до назначенного времени, пишет ТАСС.

В воскресенье корпорация Arianespace на своем сайте сообщила, что "расследование инцидента продолжается". О его результатах пообещали сообщить дополнительно.

Телекоммуникационные спутники, которые должны была вывести на орбиту ракета-носитель, должны были обеспечить услуги связи для правительства Египта и британского оператора Inmarsat.