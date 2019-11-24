Погибшая семилетняя девочка провалилась под лед на глазах у подруги

В Саратовской области девочка на глазах у подруги провалилась под лед. Трагедия произошла в городе Балаково рядом с улицей Академика Жукова.

Две семилетние подружки гуляли возле замерзшего пруда. Одна захотела выйти на лед, позвала с собой вторую. Но та испугалась и осталась на берегу.

Ледяное покрытие не выдержало веса даже одной девочки. Ставшая свидетелем чрезвычайного происшествия подружка кинулась за помощью к прохожим.

На выручку подоспел находящийся неподалеку полицейский. Сержант Илья Ткачев вытащил ребенка из воды, девочку доставили в реанимацию. Но усилия медиков оказались тщетны, она умерла.

Следователи проводят проверку инцидента, передает РИА Новости.