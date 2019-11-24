Кейптаун встретил "Маршала Устинова" торжественным салютом

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Военно-морского флота России вошел в воскресенье, 24 ноября, в порт Кейптауна. Встречать российский боевой корабль вышли местные жители, зарубежные туристы, а также журналисты. Подразделения южноафриканских ВМС дали в честь этого события торжественный салют.

Официальный представитель ВМС ЮАР капитан третьего ранга Глейлинг ван ден Берг заявил, что прибытие в Кейптаун российского ракетного крейсера и кораблей сопровождения — большая честь для южноафриканских моряков.

"Маршал Устинов", который наряду со средним морским танкером "Вязьма" и спасательным буксиром СБ-406 входит в группу российского ВМФ, примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях России, ЮАР и Китая.

В ходе учений морякам предстоит отрабатывать совместное планирование операций, а также практические действия на море в акватории мыса Доброй Надежды. Они начнутся в предстоящий понедельник, 25 ноября и продлятся до 30 ноября, пишет ТАСС.

Месяц назад ЮАР посетили представители российских ВКС. Они прилетали на двух российских стратегических ракетоносцах Ту-160, а также сверхтяжелом военно-транспортном самолете Ан-124 "Руслан" для развития сотрудничества военно-воздушных сил двух стран.