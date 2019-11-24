ЧП в Ростове-на-Дону: у скончавшегося пилота "Аэрофлота" остались двое детей

На месте второго пилота самолета "Аэрофлота", экстренно севшего в Ростове из-за резкого ухудшения самочувствия одного из членов экипажа, был 49-летний уроженец Челябинской области Дамир Ахметов, сообщает donday.ru. По данным портала, в Омске у пилота остались жена и двое детей — 12-летний сын и 5-летняя дочь.

Второй пилот Airbus A320 почувствовал себя плохо во время рейса из Москвы в Анапу. После экстренной посадки в ростовском аэропорту Платов ему оказали медицинскую помощь, но спасти летчика не удалось. По предварительным данным, причиной смерти пилота 1970 года рождения стал сердечный приступ.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, по медицинским показателям противопоказаний для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса он прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачи не выявили, передает "Интерфакс".

Сообщается, что в декабре 2018 года и через полгода, уже в 2019 году, пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). Он был признан годным и допущен к выполнению полетов.

Требования, которые предъявляются к состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России — одни из самых жестких в мире, добавили в авиакомпании. При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот к выполнению полетов не допускается.

В комментарии телеканалу "Россия 24" представитель пресс-службы "Аэрофлота" заявила, что авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким умершего пилота.



Причины, по которым пилот мог скрыть свое самочувствие на медосмотре, назвал в интервью радиостанции "Говорит Москва" член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

По его словам, пилот мог скрывать свое заболевание, когда проходил комиссию, так как "не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии". Скорее всего, это вина пилота, отмечает Сытник. Врачи, по его словам, вряд ли определят это заболевание, так как перед медкомиссией пилотами "принимаются всякие препараты, крутится велосипед — можно скрыть".

Предполетный осмотр, который пилот проходил в аэропорту Шереметьево, Сытник называет "незаконным" — по его словам, за рубежом этого нет. Все дается на откуп командиру корабля, а опытные фельдшеры на пункте сразу определяют, например, грипп, а вот внутреннюю болезнь можно скрыть, хотя не всем это удается.

По мнению Сытника, в ужесточении осмотров летчиков нет необходимости — они смогут приспособиться и к новым условиям проверки.

"Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей, — говорит он. — Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию. Сердце есть сердце, умирают не только летчики на работе".

Нужно "провести хорошее расследование, определить причину этого тяжелого случая", посмотреть, сколько пилот летал в этом году, были ли у него переработки. Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России — 65 лет.