Трое полицейских расстреляли мужчину, схватившегося за пистолет. Видео

Полиция Талсы – города в американском штате Оклахома, отчиталась о фатальном инциденте с участием стражей порядка, произошедшем 27 октября текущего года, и обнародовала записи с нательных камер сотрудников, участвовавших в событиях, ставших причиной разбирательства.

Как заявил представитель полицейского департамента, двое патрульных – офицер и его напарник-стажер, заметили автомобиль с включенной "аварийкой", припаркованный около обочины.

Правоохранители остановились, чтобы узнать, не требуется ли какая-то помощь. Женщина-водитель рассказала, что на одном из колес разболтались крепления, и ее экс-кавалер по имени Луис Аррегин отправился на поиски инструментов, чтобы затянуть болты.

В ходе беседы с дамой, правоохранители заметили в транспортном средстве "признаки присутствия наркотических веществ", в частности — "приспособления для их употребления".

Полицейские задержали автомобилистку и через некоторое время к месту событий на велосипеде подъехал мужчина, добывший заветный баллонный ключ.

Завидев своего спутника, женщина внезапно поведала правоохранителям, количество которых, к тому моменту, увеличилось до нескольких экипажей, что он находится в розыске. Последующая проверка подтвердила правдивость ее утверждений – на Луиса Аррегина действительно было выписано несколько ордеров, в том числе – за похищение человека и разнообразные насильственные действия сексуального характера.

Офицеры, у которых, на тот момент, не было времени, чтобы сделать запрос в соответствующей базе данных, предложили оппоненту расстаться с металлическим ключом, положить велосипед и оказывать всяческое содействие.

Вместо этого Луис Аррегин убрал руку за спину, где, как рассудили полицейские, могло находиться оружие. В этот момент трое патрульных открыли огонь на поражение.

Подозреваемый скончался от полученных ранений, а действия полицейских оказались оправданы – при убитом действительно был обнаружен заряженный пистолет.