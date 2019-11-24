На свое 65-летие Кустурица приехал в Россию

24 ноября Эмиру Кустурице — 65 лет. Эти дни он проводит в России, гастролируя со своим музыкальным коллективом The No Smoking Orchestra. В расписании тура уже были Омск, Новосибирск, Москва, а впереди Красноярск, Иркутск, Махачкала и Сочи.

Встречу с нами Эмир Кустурица назначил в своей собственной деревне, она называется Дрвенград и построена недалеко от границы с Боснией. Все здесь сделано по проекту режиссера. И живет он здесь уже больше десяти лет.

Кустурица каждый уголок назвал сам и объединил исторические фигуры по своему разумению. Улица Че Гевары у него выходит на площадь Николы Теслы. Рядом — портрет Достоевского. Кумиры режиссера Юрий Гагарин, Диего Марадона и Фидель Кастро поместились на одной стене.

Конечно же, здесь можно увидеть и фамилии выдающихся режиссеров. Помимо Феллини есть еще улицы Тарковского, Михалкова, Бергмана. Этот список можно было бы пополнить и фамилией самого хозяина деревни. Есть и неожиданные названия, например, улица Брюса Ли.

- Я — человек ХХ столетия, в котором Брюс Ли был огромным героем, — говорит Кустурица.

- А деревня вместила все те имена, которые вы хотели бы здесь видеть, или остались какие-то еще?

- Я думаю, что в следующем году построим дома здесь и будет новая улица. Не знаю еще, имени кого эта улица будет.

Кустурицу постоянно тянет к экспериментам и в кино, и в жизни. Его эклектика не прижилась в Голливуде, но для европейского кино он — живая легенда.

В деревне Кустурицы никогда не бывает пусто. И видно, что ему самому нравится быть среди людей, в том числе и для того, чтобы пройтись по одной улице с ним.

Для туристов здесь есть гостиницы, магазины сувениров, кафе. На своей горе Кустурица, его здесь все называют "профессор", каждый год проводит фестивали классической музыки, театра и кино.

"Я работаю для всех, как говорит Джордж Сорос", — признается режиссер. Кустурица сейчас иронизирует. Джордж Сорос для него — абсолютный антигерой, которого он с удовольствием посадил бы под замок, как это уже сделал заочно с бывшим генсеком НАТО Хавьером Соланой и Джорджем Бушем-младшим, устроившими бомбардировку Сербии.

Тема балканской катастрофы — центральная не только в его творчестве, но и в жизни. Распад Югославии, боснийский конфликт, затем Косово… Все эти годы Кустурица пытается растолковать миру, что поступать так с людьми, которые рождены для счастья, — преступление.

"Мы живем в одной из самых болезненных точек планеты. После падения Берлинской стены Североатлантический альянс впервые решил показать всему миру свою силу, разбомбив Сербию. Эти бомбардировки были затеяны не потому, что мы были, по их словам, "плохими парнями". НАТО тем самым хотело приблизиться к России и показать, кто главный в Европе", — считает Кустурица.

Отношение к России в биографии Кустурицы — отдельная глава. Он открыто выражает свою любовь и уважение к нашей стране. И не боится, что его осудят за это.

"Я никогда не боюсь. У меня любовь, которая от сердца, но также и от разума, потому что я думаю, когда человек видит, что случилось с нами за последние 200 лет, один союзник всегда был у сербского народа, — это Россия. Я думаю, что здравый смысл этого союза сейчас и в том, что Россия скопила мощную военную и экономическую силу", — отметил режиссер.

В 2006 году Кустурица крестился. И первой постройкой в его деревне был православный храм. Далекие предки Кустурицы были вынуждены отказаться от христианства и принять ислам, когда часть Сербии была захвачена Османской империей.

"У нас была такая родина, в которой один брат был исламизирован, а второй брат был в православии. Это не было возвращением, потому что мой отец был атеистом. Я крестился, когда умирала моя мать, и это было для меня актом самоидентификации", — подчеркнул Эмир Кустурица.

Сегодня Сербии настойчиво предлагают отказаться от Косово, заманивая возможным вступлением в Евросоюз. Кустурица громче других говорит о том, что это будет ошибкой: "Я считаю Косово неиссякаемым источником, духовным корнем нашей культуры, и ни при каких обстоятельствах нельзя признавать его независимость. Будем надеяться, что повторится то, что уже случалось в нашей истории. Турки заняли Косово в 1389 году, но 500 лет спустя, после Первой балканской войны в 1912 году, оно вернулось под крыло Сербии. Надеюсь, что в будущем у нас опять появиться возможность вернуть Косово".

Кустурица критикует Евросоюз и вообще говорит то, что думает, в отличие от постоянно маневрирующих балканских политиков.

"Он не боится, что станет нерукопожатным. А его принципы, его представления о добре и зле не могут меняться по, так сказать, желанию НАТО, ОБСЕ и еще чего-то. Поэтому Кустурица в этом смысле человек рисковый. И он идет на "Вы", что называется. Он абсолютно не задумывается о том, как это отразится на его биографии", — сказал режиссер Никита Михалков.

Но ничто не передает характер режиссера так, как его фильмы. В списке наград Эмира Кустурицы — призы почти всех крупнейших кинофестивалей.

"Кустурица — это пласт определенный, очень необычный, ворвавшийся в кинематограф с совершенно новой интонацией кинематографа и представления о том, что такое Балканы, что такое Сербия. С совершенно новым взглядом парадоксальным, веселым, наглым, будоражащим, взрывчатым", — считает Никита Михалков.

При этом сам Кустурица очень гордится документальным фильмом о Диего Марадоне. Он считает, что после показа этой картины жизнь великого футболиста, который долгие годы страдал от проблем с алкоголем и наркотиками, пошла на лад.

"Он подписал первый контракт как тренер. Я был очень рад, потому что не так часто фильм работает для человека", — сказал Кустурица.

В молодости Кустурица и сам подумывал о футбольной карьере. Сейчас он говорит, что именно режиссура дала ему настоящую свободу, о которой можно мечтать: "Бог дал, что я всегда имел возможность показать, то что я чувствовал. Не у всех людей есть эта возможность. Это огромный мост между человеком и другими людьми, который не существует, но его надо сделать".

Эмир Кустурица не только успешный режиссер, но и блестящий музыкант. Накануне своего юбилея он с оркестром гастролировал в России.

Взявшись за написание своей автобиографии, Кустурица пошутил, что, по крайней мере, она станет документальным подтверждением его жизни и никто не будет говорить о нем как о булочнике или токаре. Он озаглавил ее вопросом: где мое место в этой истории?

- А где вам надо быть?

- Мне надо быть там, где концерты. Для меня мир маленький. Потому что я — путешествующий человек, у меня работа в Новой Зеландии, Архангельске, Нью-Йорке, Южной Африке. Я — человек, который чувствует локально и универсально, — признался Кустурица.