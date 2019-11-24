"Краснодар" в гостях переиграл "Арсенал"

В Туле завершился матч 17-го тура чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и "Краснодаром". Гости одержали победу над хозяевами поля со счетом 2:1 и поднялись на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

Голами за "быков" отметились Тонни де Вильена (7-я минута) и Сергей Петров (25-я). Единственный мяч за "пушкарей" забил Евгений Луценко.

"Краснодар" набрал 33 очка и оказался в тройке лучших команд Российской премьер-лиги. "Арсенал" остался на девятом месте, набрав 19 баллов.