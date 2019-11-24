Джонсон опроверг материал The Sunday Times об армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сохранить численность сухопутной армии. Более того, Соединенное королевство увеличит военный бюджет, пишет ТАСС. Своим заявлением премьер опроверг опубликованную газетой Sunday Times информацию об урезании финансирования сухопутных войск в целях экономии. Выступление Джонсона в графстве Шропшир транслировал телеканал Sky News.

"Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2 процентах ВВП на оборону", — заявил премьер.

Более того, правительство Великобритании увеличит денежные вливания в армию на 0,5 процента в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет.

В воскресенье газета рассказала читателям о том, что британские власти на фоне Brexit уменьшат численность сухопутных войск почти на 10 тысяч человек, а один из двух новейших авианосцев — отдадут в аренду союзникам.