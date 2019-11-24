Блумберг попробует помешать Трампу

В кампанию по выборам президента США включился миллиардер Майкл Блумберг. В воскресенье, 24 ноября, в интернете и на некоторых американских телеканалах началась трансляция видеоролика, в котором содержится призыв голосовать за него.

В ролике диктор рассказывает о достижениях 77-летнего Блумберга, о его карьере предпринимателя, который создал тысячи рабочих мест, а также работе на посту мэра Нью-Йорка, который он занимал в 2002-2013 годах. Один из главных мотивов для участия в предстоящих выборах — противостояние действующему президенту Дональду Трампу, пишет РИА Новости.

Главный советник Блумберга Говард Вольфсон уже заявил, что его патрон не позволит Трампу переизбраться на пост президента США в 2020 году. По словам Вольфсона, Блумберг сделает все, что потребуется для победы над Трампом.

Советник заявил также, что, если Блумберг станет главой Белого дома, он откажется от президентской зарплаты и не будет принимать политические пожертвования. "Его нельзя купить", — подчеркнул Вольфсон, слова которого приводит "Интерфакс".

Издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем 54 миллиарда долларов. Ранее он подал документы для участия в праймериз от Демократической партии в ряде штатов, однако официальных заявлений на этот счет не делал. Победитель демократических праймериз будет утвержден летом будущего года.

Сам Трамп заявил накануне журналистам, что не видит Блумберга единым кандидатом от демократов на предстоящих выборах. "У него есть деньги, но его время пришло и ушло", — сказал президент США о своем потенциальном оппоненте.

Еще один кандидат в президенты от Демократической партии Бернард Сандерс обвинил Блумберга в попытке "обойти политический процесс и купить президентские выборы".