Конькобежка Лаленкова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Польше

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском Томашуве-Мазовецком, россиянка Евгения Лаленкова финишировала с третьим результатом дня на дистанции 1500 метров. Ее время составило 1 минуту 57,283 секунды​​​.

Победу одержала представительница Нидерландов Ирэн Вюст (1.56,627), установившая рекорд катка. Японская конькообежка Михо Такаги стала второй (1.57,176).

Россиянки Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Дарья Качанова заняли соответственно пятое, седьмое, десятое и 15-е места.