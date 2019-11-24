Пиар, НЛП, интим с несовершеннолетними: похождения Тони Роббинса

Скандально известный тренер личностного роста Тони Роббинс подает в суд на американское издание, в разоблачительных публикациях которого его обвинили в сексуальных домогательствах. Статьи начали появляться еще в мае, и касаются они событий конца прошлого века. Сам Роббинс все обвинения отвергает.

Казалось бы, успешный, знаменитый, харизматичный. Образ, который так долго и старательно строил самый высокооплачиваемый коуч в мире Тонни Роббинс в один миг оказался под угрозой. Его обвинили в домогательствах. Уже шестая часть расследования BuzzFeed – это явно не то, что хотел бы Роббинс продемонстрировать своей аудитории.

"Бульварные журналисты в BuzzFeed пытаются отменить программу культурных мероприятий, злоупотребляя своим положением “журналистов” и распространяя ложные и разрушительные рассказы. Ну хватит уже! Тони Роббинс подает в суд на BuzzFeed после публикации расследования, которое бросило тень и на его бизнес, и на благотворительные инициативы", — говорит пресс-секретарь коуча Дженнифер Коннелли.

Досье

Лето 1985 года. Калифорния. Тогда еще 25-летний Роббинс приезжает как мотивационный оратор в летний лагерь. Вот только вместо того, чтобы мотивировать к личностному росту и саморазвитию, пользуется лояльным отношением девушек и склоняет их к интимной близости. Причем несовершеннолетних.

"Девять сотрудников заявили, что им сообщили о неуместном поведении со стороны Роббинса. Девушек было много. Некоторые из них рассказывали, что коуч целовал и трогал их грудь, склоняя к сексуальному контакту", — пишет Buzz Feed.

Свидетели той роковой смены в лагере рассказывают, что Роббинс не ограничился попытками приставать к отдыхающим. Он также решил провести семинар с вполне конкретным сексуальным подтекстом для группы, где были 13-летние девочки.

"Тони вывел девушку на сцену и заставил влюбиться в него. Попросил ее подумать о бывшем парне, а затем о том, кого она действительно любит. Он расспрашивал ее о нем и показывал на себя, чтобы занять в ее голове его место", — продолжает BuzzFeed.

Как-то в ходе очередного вдохновляющего выступления о самореализации, бизнесе и выборе правильного пути Роббинс сам вступил на опасную дорогу, когда к нему обратилась одна из сторонниц движения #MeToo. Для начала коуч заявил, что люди из движения, призывающего к ответственности за сексуальное насилие, не становятся счастливыми. А потом рассказал, почему, по его мнению, компании отказывают женщинам при приеме на работу.

"Однажды я беседовал с одним очень известным и влиятельным человеком. Он рассказал, что испытал стресс, потому что собеседовал трех человек. Двух мужчин и женщину. Женщина была более квалифицированна, но очень привлекательна. И он знал, что не может пригласить ее, поскольку это очень большой риск, и нанял другого", — рассказывал сам Роббинс.

После такого на Роббинса обрушился шквал гневной критики от феминисток. Впрочем, это никак не повлияло на его популярность. В 2018 году он выступал и в России. Однако люди, отдавшие по полмиллиона за билет, получили лишь порцию отборных банальностей из серии "будьте благодарны за ваше сердце, за сердце, которое не нужно получать".

Вот такие рецепты плацебо для мечтавших постичь тайны богатой жизни и успешного бизнеса. Как говорят психологи, методика Роббинса строится на банальном НЛП. А еще — отличном пиаре. Продать заурядную услугу за конскую цену, убедив, что это то самое, что вам нужно.