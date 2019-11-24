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24 ноября 201919:08

"Трактор" одержал первую победу под руководством Юрзинова

Twitter / КХЛ

Хоккеисты челябинского "Трактора" впервые добились победы при новом главном тренере команды Владимире Юрзинове-младшем. Это случилось в домашней игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским "Торпедо". Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 4:0.

За победителей дубль оформил Эндрю Кейлоф. Также за "Трактор" отличились Томаш Гика и Ярослав Косов. Челябинская команда впервые в нынешнем сезоне сыграла на ноль.

"Трактор" с 24 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. "Торпедо" идет четвертым на Западе, имея в активе 38 баллов.

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