Украинский политик напомнил власти об убитых жителях Крыма и Донбасса

Украине никогда не вернуть Крым и Донбасс — жители этих регионов ненавидят убивавших их политиков, заявил в эфире YouTube-канала InterVizor депутат украинской Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Балицкий. В дни шестой годовщины Майдана экс-депутат, который состоял в Партии регионов и "был с другой стороны Майдана" заявил, что не меняет своей позиции.

"И тогда говорил, и сейчас: Майдан — это большая афера, которая была задумана ребятами из-за океана и реализована на нас, опираясь на наших олигархов", — говорит он.

По мнению Балицкого, украинцев "просто стравили внутри страны" те, кто был в этом заинтересован. Выгодополучателями от Майдана, говорит он, стали так называемые зарубежные партнеры Киева и группа олигархов: "каждый с этого что-то получил, кроме украинского народа".

Говоря о госперевороте в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства", он отметил: нельзя говорить о каком-то достоинстве, если украинцы ходят по Европе без штанов и попрошайничают, воюют в собственной стране и убивают друг друга.

"Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста, — заявил Балицкий. — А если даже в сепаратиста — это все равно украинцы, люди с украинскими паспортами".

Ни Крым, ни Донбасс на Украину не вернутся, говорит Балицкий. Жители народных республик Донбасса, по его словам, ненавидят украинцев "после того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, а летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск".

По его словам, минский формат нужен для оттягивания времени, а главное — это установить мир. Политик поддержал отвод войск и прекращение убийств, потому что возвращение Донбасса в состав Украины в любом случае невозможно. Он объяснил, что пришел к такому выводу, так как часто общается в Крыму с выходцами из ЛНР и ДНР.

"Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся, — заявил Балицкий. — Все, забудьте! И только надо быстрее закончить и оформить это мероприятие, чтобы это было в рамках украинского законодательства".

Все остальное, говорит он — это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести жителей Украины к тому, что если у них нет хлеба — это нормально, нет угля — ничего, купим в ЮАР или Пенсильвании, нет локомотивов — купим в Америке.

"Но они в шесть раз дороже? Ну ничего, потерпите в конце концов, — говорит он. — А кто потерпит? Олигархи не потеряют — потеряете вы. Потеряем мы с вами".

Майдан Балицкий назвал "огромным разочарованием", заявив: "Больше потеряли не мы — "регионалы", мы были просто против. Гораздо больше потеряли те, кто стоял на Майдане, те, кого обманули, просто-напросто разорили — разорили внутренне, душевно в первую очередь".

Все последствия Майдана, пока они не будут расследованы, будут повторяться, уверен он.