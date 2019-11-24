Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

МВД Украины подтвердило, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию.

Об этом написал в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, днем 24 ноября в Чабанах под Киевом в "тойоту", которой управлял Кулеба, врезался микроавтобус "фольксваген". Кулеба с двумя сыновьями и 21-летний водитель микроавтобуса находятся в больнице.

Геращенко пожелал всем пострадавшим выздоровления и напомнил, что нельзя ездить на красный свет, что детей нужно перевозить в автокреслах.

Комментаторы ответили, что это Кулеба ехал на красный и повез детей на верную смерть.

Тем временем по блогосфере распространилось видео, сделанное уличной камерой в момент ДТП. Видно, что все машины стоят, одна "тойота" выезжает на перекресток. В момент поворота в нее врезается микроавтобус, и "тойота", разворачиваясь от страшного удара со стороны пассажирского сиденья, сносит заграждение.