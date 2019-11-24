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24 ноября 201920:37

На "Детском Евровидении" победила девочка из Польши

Instagram / Wiktoria Gabor

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор. Она исполнила песню "Супергерой" и набрала 278 баллов. Финал конкурса прошел в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице.

Второе место занял представитель Казахстана, третье — Испания.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, исполнивший песню A time for us, получил 72 балла. Россияне заняли 13-е место, пишет ТАСС.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года, в нем принимают участие исполнители в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.

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