На "Детском Евровидении" победила девочка из Польши

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор. Она исполнила песню "Супергерой" и набрала 278 баллов. Финал конкурса прошел в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице.

Второе место занял представитель Казахстана, третье — Испания.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, исполнивший песню A time for us, получил 72 балла. Россияне заняли 13-е место, пишет ТАСС.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года, в нем принимают участие исполнители в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.