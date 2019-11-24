КХЛ. Рижане выиграли в Сочи, а "Локомотив" в Хельсинки

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился матчами в Сочи и Хельсинки. В обеих встречах верх взяли гости – хоккеисты рижского "Динамо" и ярославского "Локомотива".

"Сочи" два раза вел в счете в матче с рижским "Динамо" благодаря броскам Дмитрия Лугина и Андрея Алтыбармакяна. Но динамовцы оба раза сравнивали счет. Голы на счету Картера Эштона и Увиса Балинскиса. В дополнительном периоде Эштон принес рижанам победу с результатом 3:2. "Динамо" покинуло последнее место в Западной конференции и с 25 очками переместилось на 10 место. "Сочи", у которого 28 очков, занимает девятое место.

Вничью 2:2 завершилось основное время матча "Йокерит" – "Локомотив". У хозяев по разу отличились Петер Регин и Хенрик Хаапала, у гостей обе шайбы забросил Николай Коваленко. Дело дошло до серии буллитов, в которой преуспел "Локомотив" 2:1. У команд по 35 очков. "Локомотив" занимает седьмое место на Западе, "Йокерит" – восьмое.