В Москве горит административное здание РЖД, в Сургуте — ресторан

В Москве горит одноэтажное здание управления и обслуживание железных дорог РЖД, а также несколько стоящих рядом гаражей. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Здание расположено на севере Москвы, по адресу: Михалковская улица, дом 59. Горят чердачное помещение здания и четыре гаража. Ведется тушение пожара. По последним данным, возгорание удалось локализовать.

А в Сургуте загорелась кровля ресторана "Кристалл", площадь пожара составляет 3600 квадратных метров. Известно, что пострадал один человек, он сам обратился за медицинской помощью. Из здания эвакуированы 60 человек, пишет ТАСС.

В городе Кулебаки Нижегородской области примерно в это же время пожар возник на продуктовом складе на площади около 800 квадратных метров. По информации на данный момент, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, идет проливка конструкций. Людей на складе не было, поэтому погибших и пострадавших нет.