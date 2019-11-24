В дома жителей Курска вернулось тепло

В Курске устранили порыв теплосети, из-за которого более трех с половиной тысяч человек с утра воскресенья, 24 ноября, оставались без отопления и горячей воды, передает телеканал "Россия 24".

В зоне отключения оказались 18 многоквартирных жилых домов, а также школа, три детских сада и поликлиника.

Это уже третья авария в городе за неделю. Ремонтникам приходилось латать ветхие участки магистрали. К повреждениям, как сообщается, привела внешняя коррозия — теплосеть регулярно подтапливалась канализационными стоками.

Сейчас в Курске 4 градуса мороза.