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24 ноября 201921:00

Гол Влашича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов"

EPA

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги. Армейцы выиграли 1:0 благодаря голу Николы Влашича.

Нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 75 минуты. Отличится могли, как хозяева, так и гости. Но футболистам обеих команд не хватало точности при завершении ударов. Но за 15 минут до окончания встречи Никола Влашич с 25 метров вогнал мяч в верхний угол ворот волжан.

Этот гол остался единственным в матче. ЦСКА победил 1:0, набрал 33 очка и вышел на третье место. У "Крыльев Советов" 18 очков и двенадцатая позиция.

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