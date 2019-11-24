Письма "Дорогому Бобу": откровения о химической атаке в сирийской Думе

Письмо от 22 июня 2018 года адресовано "Дорогому Бобу" Роберту Фейрвезеру из руководства Организации по запрещению химического оружия. Имя отправителя скрыто. Тема: "Серьезное беспокойство по поводу "отредактированного" доклада о Думе".

"Многие факты и наблюдения, изложенные в полной версии, неразрывно связаны между собой, и, выборочно опуская некоторые из них, в отчет внесли непреднамеренное смещение, что повлияло его достоверность. Факты в отредактированной версии превратились в нечто совершенно отличное от того, что было изначально разработано", — говорится в документе.

Это письмо опубликовано в итальянской газете La Repubblica. Заголовок статьи: "Викиликс: новые откровения о химической атаке в сирийской Думе".

"Теперь правда о Думе может быть переписана. Внутреннее электронное письмо, полученное WikiLeaks и переданное в нашу газету, оставляет в недоумении по поводу действий инспектора, который участвовал в расследовании в 2018 году", — сообщается в публикации.

Речь идет о событиях 7 апреля прошлого года в городе Дума близ Дамаска. Тогда сразу несколько неправительственных организаций сообщили о химической атаке. "Белые каски", которых официальная Москва считает псевдогуманитарной организацией, заявили, что ее жертвами стали 70 человек, а еще несколько сотен находятся в критическом состоянии. В атаке обвинили сирийские правительственные войска.

В российском Минобороны видео о химических атаках в Думе назвали постановочным. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли в городе следов применения химического оружия и представили показания тех, кого члены "Белых касок" уговорили сыграть роль жертв химической атаки.

В Думе начала работать миссия Организации по запрещении химоружия. ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорилось о применение в городе хлора.

Во вновь появившемся письме сообщается, что ОЗХО в Думе обнаружила хлор в количествах, используемых в бытовой химии.

"Термин "химически активный хлорсодержащий химикат", использованный в отредактированном отчете, фактически неточен. Он действительно описывает химически активное вещество, содержащее хлор. Но сам он не обязательно химически активен. Например, хлорфенол. В первоначальном отчете используется более точный термин "химическое вещество, содержащее химически активный хлор", — публикует выдержки газета.

События в Думе стали предлогом для удара по Сирии. США, Франция и Великобритания нанесли его спустя всего неделю после предполагаемой химатаки. По трем целям на территории арабской республики было применено 105 ракет разных типов. Сирийское правительство назвало эти удары нарушением международного права.