"Витесс" Слуцкого снова проиграл

"Витесс", которым руководит бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, потерпел очередное поражение в чемпионате Голландии. На этот раз клуб из Арнема уступил в Роттердаме местной "Спарте" 0:2.

В составе "Витесса дебютировал бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, но выход японца не спас "орлов" от четвертого поражения кряду. Юрген Матей и Бриан Смит обепечили спартанцам победу с результатом 2:0.

После 14 туров "Витесс" занимает пятое место в чемпионате Голландии. Лидирует в первенстве "Аякс", в активе которого 38 очков.