Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую.

Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ, почетным профессором этого вуза, а также президентом Российской академии образования. Президент РАО Юрий Зинченко назвал Вербицкую главным русистом планеты, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Вербицкая возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы".

О времени и месте похорон будет известно позднее.