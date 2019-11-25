СМИ назвали причину смерти Людмилы Вербицкой

В СМИ появились сообщения о причине смерти Людмилы Вербицкой. Она долгое время вела борьбу с онкологическим заболеванием, передает РИА Новости. О ее проблемах со здоровьем стало известно около года назад.

Почетный президент Российской академии образования и президент СПбГУ скончалась в Петербурге на 84-м году жизни. Дата и место похорон будут названы позже.

Год назад Вербицкая из-за проблем со здоровьем не смогла приехать на церемонию вручения премии за вклад в укрепление российской нации. Тогда президент Владимир Путин сам приехал к академику и лично вручил ей награду.

По воспоминаниям президента РАО, декана факультета психологии МГУ Юрия Зинченко, Вербицкая была единственным человеком, который мог поправить речь президента. Смерть Людмилы Вербицкой Зинченко назвал утратой для России "и самого русского языка".

Вербицкая – одна из известнейших русистов, яркий деятель гуманитарной науки и отечественного образования. Вице-премьер правительства Ольга Голодец назвала ее вклад в сохранение и распространение русского языка "поистине огромным".

Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что с ней связана целая эпоха в истории университета. Он выразил свои соболезнования в связи с кончиной Вербицкой.