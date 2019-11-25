Число жертв наводнения на юго-востоке Франции увеличилось до четырех

Число жертв наводнения в департаменте Вар на юго-востоке Франции увеличилось до четырех человек. Такие данные сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на префектуру департамента.

Службы безопасности и спасения, которые занимаются наводнениями в Варе, обнаружили в коммуне Таннерон два тела и машину пары, которая считалась пропавшей без вести.

Ранее сообщалось, что в департаменте Вар спасатели нашли тела двух человек. Первое тело было обнаружено в коммуне Ле-Мюи, второе – в машине в городке Кабасс.

Также спасатели продолжают искать 77-летнего мужчину, пропавшего во время наводнения в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар.

23 ноября в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) был объявлен красный уровень метеоопасности в связи с дождями и паводками. 24 ноября уровень погодной опасности снизился до оранжевого, напоминает РИА Новости. Дороги и автомагистрали оказались недоступны для автомобильного движения, движение поездов на Лазурном берегу было приостановлено.