Российские футболисты будут готовиться к чемпионату Европы в Австрии

Сборная России по футболу будет готовиться к матчам чемпионата Европы-2020 в австрийском Нойфиште. Наша команда проведет там десятидневный сбор, который завершится контрольным матчем.

Тренерский штаб нашей сборной решил не изменять традициям и снова готовиться к чемпионату Европы в Нойфиште, сообщают "Известия". Российская команда уже проводила там сборы перед Кубком конфедераций в 2017 году и чемпионатом мира в 2018.

Сборная России проведет матчи группового этапа в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Соперниками россиян станут команды Бельгии и Дании. Третий участник группы В станет известен после жеребьевки, которая состоится 30 ноября в Бухаресте.