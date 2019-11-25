Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Республике Коми, найдены живыми

Горняки, пропавшие в результате задымления в шахте "Яреганефть" в Республике Коми, найдены живыми. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ООО "Лукойл-Коми" в понедельник, 25 ноября.

В настоящее время шахтеров поднимают на поверхность, передает ТАСС.

Задымление произошло в уклонном блоке шахты предприятия "Яреганефть" во время буровых работ. В момент ЧП в шахте находились 45 горняков.

Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение ООО "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры – Ярегское. Оно находится в эксплуатации с 1939 года.