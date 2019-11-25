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25 ноября 201902:54

Храните деньги в банке: россияне увеличивают размеры депозитов

Савостьянов Сергей/ТАСС

Россияне увеличивают размер своих банковских депозитов. В среднем на человека размер депозита составляет 200 тысяч рублей, передает РИА Новости.

За 9 месяцев депозиты россиян увеличились на 891 миллиард рублей, или на 3,1 процента. По данным Центробанка на 1 октября 2019 года в банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений. В 2015 году эта цифра была меньше 20 триллионов, а в 2011 – меньше 10 триллионов. Таким образом, вклады утроились.

Самый высокий объем вкладов – у москвичей: по 800 тысяч рублей на человека в среднем. На втором месте Санкт-Петербург — 420 тысяч рублей на человека. Также в числе лидеров – Камчатка, Магаданский край, Сахалин, Мурманская область, Чукотка, Тюменская область (от 217 до 318 тысяч рублей на человека).

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