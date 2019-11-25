Людмила Вербицкая. Пресс-портрет

Умерла Людмила Вербицкая — известный советский и российский лингвист, президент Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в учебном заведении.

Вербицкая окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература" и всю свою профессиональную жизнь была связана с этим вузом. Является автором и соавтором более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Ей присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский госуниверситет и всю свою жизнь была связана с этим вузом, передает телеканал "Россия 24". Защитила докторскую диссертацию по теме "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)". С 1994 по 2008 годы была ректором СПбГУ, с 2008 года — его президентом. С 2003 по 2019 годы была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. С 2013 по 2018 годы была президентом Российской академии образования, затем — ее почетным президентом. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".