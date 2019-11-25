Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Саратовскую область

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область с рабочим визитом. Он осмотрел будущий дом для врачей в Вольске.

Бывшее здание роддома перепрофилируют в жилье для молодых специалистов. Планируется, что в помещении будет 24 квартиры. Строительные работы должны завершить до конца этого года.

Также Вячеслав Володин посетил Музей имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова в Петровске. Здание было построено в 1983 году. Сейчас в нем идет капитальный ремонт. Ведутся работы по замене крыши, укреплению фундамента.