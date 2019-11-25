Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября. Есть пострадавшие, но серьезных травм никто не получил.

Полиция задержала более десятка участников потасовки, передает РИА Новости. Причины инцидента устанавливаются.